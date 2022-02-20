وزير القوى العاملة يوجه بإعطاء أوائل مبادرة «مهنتك مستقبلك» من الشباب شنطة

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير أن الوحدات المتنقلة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة.

وقال سعفان إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، وكهربائى تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى أخرى.

وخلال تفقد وزير القوى العاملة والمحافظ ورشة التفصيل والحياكة، والصيانة الكهربائية والسباكة المنزلية بالوحدة المتنقله، سأل مدير المديرية عن نسبة قوائم الانتظار للتدريب المجانى على المهن الثلاثة، فأجاب: أن هناك قوائم انتظار على مهنة التفصيل والخياطة، أما للتدريب على بمهنتى السباكة الصحية والصيانة الكهربائية فإن القبول عليهما ضعيف.

ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة منح حوافز لأوائل المتدربين من الشباب بعد اجتيازهم التدريب بمنح كل شاب شنطة عدة قائلا:"فى إيد الشاب شنطة عدة وتليفون وكارت بقى صاحب عمل"، وشدد على ضرورة الإعلان الجيد عن الدورات التدريبية بهما باعتبارهما من المهن التى تدر دخلًا كبيرًا على صاحبها.