عاجل- مصر تستقبل مليونين و158 ألف جرعة من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مليونين و158 ألفًا 650 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى"، بمطار القاهرة الدولى.





يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتى شملت لقاحات "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.