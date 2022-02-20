/680558/رئيس-التنظيم-والإدارة-للنوابانتهينا-من-تدريب-71954-ألف-موظف-للانتقال-للعاصمة-الأدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن، وذلك في إطار منظومة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

دوت الخليج

وقال الشيخ، إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومى.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

رئيس التنظيم والإدارة للنواب:انتهينا من تدريب 71.954 ألف موظف للانتقال للعاصمة الأدارية

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 يؤكد علي المباديء الراسخة لحقوق الانسان، فضلا عن الإهتمام بالشباب وتدريبه من خلال نص تشريعي لأول مره وصدر بموجبه قرار وزازي.

وتابع الشيخ: علي الحقوق التي منحها القانون للمرأه العاملة وبعض الفئات بالقطاع الحكومي، حيث أقر منحها 4 شهور اجازه الوضع بأجر كامل، فضلا عن خفض ساعات العمل.

كما أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها في 11 سبتمبر الماضي.