/680557/حسام-جودة-يتحدث-عن-مسيرة-جلال-الشرقاوي-الفنية-مليئة-بالإنجازات

حل الكاتب الصحفي حسام جودة، ضيف على برنامج «بنصبح عليك»، المذاع علي شاشات التليفزيون المصري، والذي تحدث خلال عن أسرار في حياة الفنان الراحل جلال الشرقاوي، وتفاصيل جديدة في حياته المهنية ومسيرته خلال المسرح.

دوت الخليج يرصد مسيرة جلال الشرقاوي الفنية على لسان الصحفي حسام جودة

وبدأ حسام جودة خلال الحلقة بسرد انجازات المخرج الراحل جلال الشرقاوي والنجوم الذين قامو بالعمل معه وكان صاحب فضل كبير عليهم ، ورغم ذلك لن يحضرو العزاء الخاص به ،مشيرا ان يوجد جحود في الوسط الفني.

رحلة جلال الشرقاوي مع المسرح والتليفزيون

وتطرق بحديثه إلى رحلة جلال الشرقاوي مع المسرح والدراما والسينما مشيرا إلى أن أعماله تجاوزت ال٨٠ عملا ،وذلك بخلاف اكتشافه للعديد من النجوم مثل أحمد ادم ، أحمد بدير ، صلاح عبدلله ، الهام شاهين ، أشرف زكي، وغيرهم الكثير وكان يساندهم حتي النهاية.

الراحل جلال الشرقاوي

مخرج مصري في مجال المسرح، ولد 14 يونيو 1943، لديه مسيرة تعليمية حافلة، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كمل حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج، ليصبح قامة من قامات الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال قدمها جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال المسرحية فقام بإخراج ما يقرب من 50 عمل مسرحي منهم «هولاكو، دنيا حبيبي، كوتش، أنا متفائل.. وغيرها».

وقدم أيضًا فيلمي موعد مع القدر للفنان محمود ياسين و يسرا ونبيله عبيد، كما قد فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان المتألقة شريهان.

رحيل جلال الشرقاوي

ورحل الفنان القدير جلال الشرقاوي في الاسبوع الأول من شهر فبراير الجاري وشيع جثمانه في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذي مثل نبأ وفاته صدمه لهم.