/680554/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-بتدريب-الموظفين-على-حسن-التعامل-مع-المواطنين

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التدريب المتواصل للموظفين على حسن التعامل مع المواطن، مشيرا إلى أن تعامل بعض الموظفين مع المواطن لايرتقى للمستوى المطلوب.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

النائب أيمن أبو العلا يطالب بتدريب الموظفين على حسن التعامل مع المواطنين

كما أكد أبو العلا، على أهمية تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن والمصالح الحكومية التي تشهد احتكاك بين الموظفين والجمهور بشكل مباشر، مشير الى ان ذلك يعد في اطار الشفافية و الحوكمة في الإدارة.

وآشار وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى ضرورة حل مشكلات حملة الماجستير والدكتوراه، والعمل على الاستفادة منهم بأجهزة الدولة، وعدم التعامل معهم بنفس الضوابط والقواعد الحالية في العمل، نظرا لأنهم تعبوا وتحملوا صعاب كثيرة، متشائلا عن مدى الالتزام بقرار تعيين أوائل الخريجين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عدد من الجهات تعانى من العجز في العاملين، مثل مندوبى الضرائب والمعلمين والامن في المدارس ومندوبى الصيانات، مشددا على ضرورة سد احتياجات تلك الجهات من العمالة.