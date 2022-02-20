/680547/بعد-تدهور-حالته-الصحية-عصام-السقا-يطالب-الدعاء-لأحمد-حلاوة

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة تدهور ملحوظ، بعد أن أعلن نجله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام ليست بالقليلة، ونقل على إثره المستشفى.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

وحرص الفنان عصام السقا على الدعاء للفنان القدير أحمد حلاوة، مناشدا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بحلاوة، وعلق عليه، قاىلا: «ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة، دعواتكم للأستاذ أحمد بالشفاء العاجل».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

جاء نبأ إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا على الصفحة الرسمية لحساب نجله عبر موقع فيسبوك، اذ قال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حساب والدها أحمد حلاوة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على تدهور حالته ونقله للمستشفى، قالت فيه: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».

أحمد حلاوة على شاشة التلفزيون غدا رغم تدهور حالته

الجدير بالذكر، أن بالرغم من تدهور حالة الفنان أحمد حلاوة الصحية، إلا أنه سيظهر غدا على شاشة تليفزيون الحياة، وذلك عبر برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، ليكشف أسرار في حياته الشخصية والفنية، متحدثا عن أبرز الشخصيات الفنية المؤثرة في حياته، ومن المقرر أن يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي جاءت بعنوان أحمد توترادام مع الفنان رامز جلال.

آخر أعمال عصام السقا

من ناحية اخرى، يعد آخر أعمال عصام السقا على شاشات التليفزيون هو مسلسل ضل راجل والذي شارك به السباق الرمضاني المنقضي، ودارت أحداثه حول، جلال «ياسر جلال»، الأب الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة نور، التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.