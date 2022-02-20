أخبار درجة الحرارة غدا في القاهرة 20/2/2022

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشان تحسن الاحوال الجوية، وذلك بدءا من اليوم حيث يسود حالة من تحسن الاحوال الجوية على كافة الانحاء، وظهر ذلك جليا من خلال الجو العام السائد اليوم حيث سطوع الشمس في منذ باكورة اليوم.

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وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه يسود حالة من التحسن الكامل في الأحوال الجوية، وذلك بكافة الانحاء حيث انحصار فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفه او شبه منعدمه تكون خفيفة علي شمال سيناء.

توقعات بتحسن درجات الحرارة

وشهدت العديد من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء والقاهرة أيضا، أول أمس وامس، كمية امطار متفاوته الشدة، وصلت لحد الغزارة بالاضافة إلى تساقط حبات البرد بالايام السابقة وخاصة الجمعة والسبت.

وكان قبلها قد تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بمداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز عن اسباب سقوط الامطار أمس السبت، لافتة إلى أن أن شهر فبراير هو شهر التقلبات الجوية وعد م الاستقرار نظرا لكونه شهر يمثل مرحلة انتقالية من الشتاء الى الربيع وهو ما لحظناه اليوم.

وقالت منار الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اكسترا نيوز أن هذا الجو والامطار التي كانت اليوم تم التوقع بها امس والتنويه اليها والتي أدت عدم استقرار متابعة:” اليوم هو ذروة عدم الاستقرار “.

تساقط للأمطار على أغلب المناطق

واستطردت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حديثها منوهة إلى ان البلاد ستشهد تساقط للأمطار على معظم المناطق، وستستمر حتى طوال اليوم، لتكون أمطار رعديه ومتفاوتة الشدة، بالاضافة إلى زيادة نشاط وضح لحركة الرياح مصحوبا بالأتربة.

الأرصاد تزف بشرة سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة

وعن توقعها لحالة الطقس الايام القادمة قالت ضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حلال مداخلتها أمس، على انه بداية من اليوم الاحد سيكون هناك استقرار في الاحوال الجوية وارتفاع درجات الجرارة وظهور الشبورة ، حيث انه من المتوقع ان تنعدم فرص لسقوط الامطار غدا.

درجة الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الحد

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة

وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

سانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 0