المرور يعيد فتح الطريق الصحراوى الشرقى القديم بعد تحسن الرؤية

جدة - نرمين السيد - أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة، اليوم الأحد، فتح الطريق الصحراوى الشرقى القديم من الشيخ فضل حتى بنى سويف، أمام حركة السيارات عقب تحسن الرؤية، بعدما تم إغلاقه خشية وقوع أى حوادث مرورية بالطريق بسبب وجود تراكمات مياة الأمطار والسيول.





وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. وشهد أمس السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

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