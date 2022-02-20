عاجل- تعيين معلمين جدد.. التنظيم والإدارة يكشف عن مسابقة لسد العجز

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز قام بتحديد العجز فى المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على البيانات التى وصلته من الوزارة، ويقوم الجهاز حاليا بإعداد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وقال رئيس الجهاز - خلال مشاركته فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن ابوالعلا وكيل اللجنة - أن التقديم فى مسابقة المعلمين "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وفيما يتعلق بالتوسع فى استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات ، قال الشيخ إن الجهاز يقوم حاليا بإنشاء مركز نظير لتقييم ذوى الإعاقة، حتى يتسنى لهم التنافس فيما بينهم، ووبآليات التى تناسب إعاقتهم.

وفى سياق آخر، شدد الدكتور صالح الشيخ على أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التى تجريها الشركات التى تعد وحدة اقتصادية، نظرًا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، إلا فى حال طلبها ذلك، مشيدًا فى هذا الصدد بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية ولا تخضع للقانون سالف الذكر، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.