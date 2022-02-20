محافظ المنيا يشكل لجنة بكل وحدة محلية لتلقى بلاغات التعدى على الأراضى

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمراجعة التفاصيل المتعلقة بملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.





يأتى ذلك فى إطار البدء فى تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى ومنع البناء على الأراضى الزراعية حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، مسؤولى المتغيرات المكانية بمراكز وقرى المحافظة، ومسؤولو التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولو الإصلاح الزراعى وحماية الأراضى وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة وكذلك لجنة بكل وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى البلاغات والشكاوى عن أى تعدى على الأراضى الزراعية أو الشروع فى ذلك، واتخاذ الإجراءات التى تحول دون وقوع التعدى فى المهد، كما ستقوم اللجان بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية فى نطاق كل منها والتصدى لأى حالة تعد عليها ومنعها فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإعداد تقارير بما تم تنفيذه من أعمال ويتم عرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة وتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن

أكد محافظ المنيا، أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، حيث سيتم التعامل معها بقرارات فورية، تتمثل فى الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى فى تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة، بهدف منع تلك الظاهرة نهائيا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون فى حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أن التعدى على الأراضى الزراعية يعد قضية أمن قومى.

من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا استمرار منظومة المتغيرات المكانية فى رصد أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم جميع الدعم الكامل للمنظومة برئاسة محافظ المنيا، لتحقيق الأهداف المطلوبة لإنجاحها ورصد أشكال التعديات، ومشددا على المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.