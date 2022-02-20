الأوقاف تكشف استعداداتها لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - فعلى جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى 200 طن لمائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
وعلى الجانب الدعوى ستعد الوزارة عددا من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.
يضاف إلى ذلك حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.
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