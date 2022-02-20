/680544/مبابي-يقترب-من-الرحيل-عن-باريس-سان-جيرمان-رغم-الإغرائات

اقترب النجم كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان، خلال موسم الانتقالات الصيفي، أكثر من أي وقت مضى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت صحيفة صحيفة "فرانس 24"، أن اللاعب رفض كل إغرائات باريس سان جيرمان، وتمسك بالرحيل لريال مدريد في نهاية الموسم، خاصة بأنه حلم من احلامه بأنه يرتدي قميص الفريق الإسباني.

مبابي يرفض إغرائات باريس سان جيرمان ويتمسك بريال مدريد

وعرض باريس سان جيرمان راتب كبير للاعب بجانب امتيازات سيحصل عليه في حال تجديده، ليست متاحة لأي لاعب غيره في الفريق حتى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن إصرار مبابي على اللعب ريال مدريد يقربه من الرحيل.

وكان أحرز مبابي هدف فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، ضمن مباراة الذهاب بدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يخطف هدف الفوز من ريال مدريد في الثواني الأخيرة

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

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