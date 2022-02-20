رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاني لنظيره المصري: عودة السياحة الكازاخستانية لمصر بدءًا من مارس المقبل

/680533/رئيس-مجلس-الشيوخ-الكازخستاني-لنظيره-المصري-عودة-السياحة-الكازاخستانية-لمصر-بدءا-من-مارس-المقبل

أكد الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاني، خلال زيارته على رأس وفد برلماني من جمهورية كازخستنان، أن بلاده تنتج كميات كبيرة من القمح و مستعدة لتوريد القمح لمصر ، مشيراً الي عودة السياحة الكازاخستانية لمصر بدءًا من مارس المقبل.

دوت الخليج

عودة السياحة الكازخستانية لمصر

هذا واستقبل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقرالمجلس اليوم الوفد البرلمانى لجمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستانى.

لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع نظيره الكازخستاني

حيث رحب المستشار عبد الرازق بالضيوف مؤكداً عميق تقديره لتلبيتهم دعوته لزيارة مصر مشددا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين. ومتطلعا الى تقديره لكل ما يدعم توطيد اواصر العلاقات بينهماعلى كافة المستويات برلمانياً واقتصادياً وسياسياً لافتاً الي ان كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات.

من جانبه اعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى عن سعادته بالزيارة . مقدماً شكره وامتنانه لمصر قيادة وشعبأ، وكذلك للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حفاوة الاستقبال ومعرباً عن تطلعه بان تاتى هذه الزيارة بثمارها وتحقق تطويرا للعلاقات بين الدولتين الصديقتين برلمانيا وتجارياً وسياحيا.

كما أعرب (مولين) عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الارهاب مشيداً بما تشهده مصر من تطور على مختلف المجالات بقيادة الرئيس السيسي.

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني للمستشار "عبدالرازق "الدعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية والذي سيعقد في بلاده سبتمبر القادم.

كما وجه دعوة أخرى للمستشار عبدالرازق لزيارة مجلس الشيوخ الكازخستاني رداً على زيارته وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ المصرى معرباَ عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والنائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس . والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.