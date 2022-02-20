موعد ندوة يحيى خليل عازف الجاز في الصالون الثقافي بدار الأوبرا

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دوت الخليج ترصد ندوة خاصة بموسيقى الجاز بحضور الفنان يحيى خليل

يحيى خليل في الصالون الثقافي بالأوبرا

يشارك الفنان وعازف الجاز الأول بمصر والشرق الأوسط يحيى خليل، في ندوة عن موسيقى الجاز ينظمها صالون دار الأوبرا الثقافي، يوم الأربعاء المقبل، بتاريخ 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساءًا، ويدير الحوار الفنان أمين الصرفي، بين يحيى خليل وكل من الكاتبة منى الشيخ، الناقد الفني صلاح هشام والصحفي أشرف عبد الشافي.

مسيرة يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في الشرق الأوسط

سيتحدث العازف يحيى خليل عن مسيرته الفنية، التي بدأت منذ عشرات السنين، كون من خلاها جمهور عريض في كل بقاع العالم، حيث أنه قدم حوالي 5 آلاف حفل في أكثر من 200 دولة داخل وخارج الشرق الأوسط، حيث أن له أسلوبه الخاص في العزف، مما يجعله مميزًا عن غيره، وأصبح ضيفًا أساسيًا في عدد من المهرجانات العربية والعالمية الخاصة بالموسيقى.

نشأة العازف يحيى خليل

ولد الفنان يحيى خليل عام 1943، في محافظة القاهرة، وبدأ شغفه للعزف والموسيقى يظهر منذ الرابعة من عمره، وبدأت أسرته تلاحظ طرقه على كل ما يصادفه في المنزل ليخرج موسيقى جميلة تحبها الآذان، وبعدها بعشر أعوام، شكل أول فرقة لموسيقى الجاز في مصر، هو و3 من أصدقاءه، ليسميها Cairo Jazz Quartet التي تعني رباعي موسيقى الجاز بالقاهرة، وأصبحت هذه الفرقة رائدة لكل الفرق التي تكوَّنت من بعدها، ولازالت تعزف نغمات الجاز حتى الآن.

يحيى خليل يتعلم الجاز في أمريكا

سافر يحيى خليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1966، ليتعلم عزف الجاز بشكل متقن، رغم تحقيقه نجاح وشهرة في مصر، ولكنه أراد التمكن أكثر، وزيادة الإنتشار والشهرة في منشأ موسيقى الجاز، حيث أنه كان يسمع مقطوعات موسيقى الجاز عبر محطة الراديو "صوت أمريكا" وهو في مصر، وكانت رحلته عبارة عن أستماع، تعلم، وزيادة إنتشار، ليكود مرة أخرى لوطنه الأصلي ويستكمل مشوار النجاح والتميز بموسيقاه المختلفة وأسلوبه المتطور.