/680526/التنمية-المحلية-نتعامل-مع-تراكمات-المياه-الموجودة-بالمحافظات-بعد-موجة-الطقس-السيء

تحدث الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن استعدادات الوزارة للتقلبات الجوية والطقس السيء الذي يمر به البلاد.

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وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية على قاناة ام بي سي مصر، أنه في ضوء التقارير الصادرة عن هيئة الارصاد فأنه يتم التعامل مع تراكمات المياه الموجودة بكافة الطرق في المحافظات.

التنمية المحلية: نتعامل مع تراكمات المياه الموجودة بالمحافظات بعد موجة الطقس السيء

ونوه قاسم أنه بالنسبة للطرق كان يوجد اضرار سلبية متعلقة بسقوط اعمدة الاكهرباء وشجر وسقف منزل كان ايل للسقوط في الفيوم، بالاضافة الى انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ، ولكن تم حل المشكله في وقتها.

وأكد على انه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيرًا إلى أن باقي المحافظات المصرية تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه يتم العمل بشكل مكثف لفتح طريق رأس غارب مرة أخرى .