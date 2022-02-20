نشرة أخبار الفن: وفاة اللبناني سامي كلارك إثر مشاكل قلبية.. محمد رمضان يكشف عن أسباب تفضيله للطائرة الخاصة.. وهكذا أثارت رغدة الجدل حول اعتزالها الفن

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك عن عمر يناهز الـ 73 عامًا

توفى صباح ،اليوم الأحد، الفنان سامي كلارك، أحد أشهر نجوم الغناء والموسيقى في لبنان، عمر يناهز 73 عاما، إثر مشاكل في القلب داخل إحدى المستشفيات.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، وجاءت على رأسهم الفنانة كارول سماحة، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان.. تعازينا الحارة لعيلته وأهله".

وودعه الفنان وائل جسار من خلال نشره صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وكتب: "وداعا الفنان سامي كلارك".

محمد رمضان ساخرًا: «بحب الطيارة الخاصة عشان المضيفة مش بتهتم بحد غيري»

عقد الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان مقارنة بين سفره بطائرة الركاب وطائرته الخاصة، مفضلًا الأولى نظرًا لاهتمام المضيفة به فقط دون غيره والتدخين بحرية.

شارك رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له من داخل طائرته الخاصة، وعلق عليها قائلًا: "اول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب اني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض و الصدفة الأجمل اني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي".

وتابع ساخرًا: "و دلوقت مع اني مش بسافر غير بطيارة خاصة بس لو سألتوني حبيت ايه اكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف اشرب سجاير و المضيفة مش بتهتم بحد غيري".

بالحجاب.. رغدة تثير الجدل حول اعتزالها التمثيل: «ما تبقى من عمري ملك لله وحده»

أثارت الفنانة السورية رغدة حيرة جمهورها حول اعتزالتها التمثيل، وذلك بعد أحدث ظهور لها بالحجاب، الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت رغدة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلالها بالحجاب، وعلقت عليه قائلة: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر.. وما تبقى منه فهو ملك له وحده".