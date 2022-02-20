عاجل.. السيسى: فرصة للشراكة مع تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمى للشركة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة فى مجال القطارات، خصوصًا تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها فى مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأكد الرئيس السيسى، على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص فى ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى جميع أوجه البنية الأساسية، خصوصًا فى قطاع النقل العام، معربًا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات فى مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التى تتبعها الشركة، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات المقبلة.

وعرض المهندس كامل الوزير، أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو فى إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدًا اهتمام الشركة بالتوسع فى مشروعاتها القائمة مع مصر، لا سيما فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها فى المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيدًا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتى أسهمت فى أن تكون مصر نموذجًا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية فى العديد من المجالات.