السبت.. البابا تواضروس يترأس الاحتفال باليوبيل الذهبى لإكليريكية الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يزور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السبت المقبل، مدينة الإسكندرية وذلك ليرأس الاحتفالات باليوبيل الذهبى لإحياء الكلية الإكليريكية هناك والتى يعد البابا أحد خريجها.





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