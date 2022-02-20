انتظام مليون و750 ألف طالب وطالبة بمدارس الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب - بحسب بيان صادر، اليوم - على مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة الاهتمام بتعقيم وتطهير الفصول الدراسية وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة لها وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس، وغلق الكافتيريات والمقاهى المحيطة بها فى أثناء الدراسة، حرصا على مصلحة الطلاب، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان إنه تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتقرر حظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب تحت أى مسمى تبرعات، كما تقرر تعليق بوسترات عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لتوعية الطلاب بها وتخصيص غرفة عزل بكل مدرسة لحجز الحالات التى يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم سد العجز فى بعض المواد الدراسية بخريجى كليات التربية المتعاقدين للعمل بالحصة، كما تقرر تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لسرعة اتخاذ القرارات فى المشاكل الطارئة، وتقرر عقد لقاءات توعوية مع العاملين للتصدى للشائعات المخالفة للحقيقة.