عاجل.. السيسى يؤكد أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربى، بحضور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، والدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية فى ضوء ما يساهم به ذلك فى تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربى.

كما أكد الرئيس، أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربى تحت عنوان "دور البرلمانيين فى تحقيق الأمن والاستقرار فى العالم العربى" إنما يُجسد المسؤولية القومية الكبيرة التى تقع على عاتق البرلمانيين العرب فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، لا سيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأى تحرك عربى فعال على الصعيدين الإقليمى والدولى، وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية فى خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العادلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، لا سيما فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع فى تناول القضايا التى تشغل الدول العربية، خصوصًا فى مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود فى هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربى عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسى، مشيرا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربى على المساهمة فى تعزيز العمل العربى المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية، ومثمنا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المُشرِفة والمشهود لها فى تعزيز العمل العربى المشترك والدفاع عن الأمن القومى العربى كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلا عن الدعم غير المحدود الذى تقدمه مصر بجميع مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربى فى القاهرة وتيسير عمله.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع الرئيس، وأعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربى، باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بمساهمتها الرائدة فى توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومى، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس لصون مصالح الدول العربية، تلك القيادة التى قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات فى مصر.