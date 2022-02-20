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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكازخستانى «صور»

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/680521/المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يستقبل-رئيس-مجلس-الشيوخ-الكازخستانى-صور

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان، وذلك فى أول ظهور له بعد غيابه عن رئاسة جلسات المجلس طوال الفترة الماضية.

تحيامصر

 

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ووصل الوفد إلى القاهرة  أمس  وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ توطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكازخستانى «صور»

تستغرق الزيارة ثلاثة أيام  يلتقي فيها الضيوف بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف ويتضمن برنامج الزيارة  قيام الوفد الكازاخستاني  بعمل جولات سياحية للمناطق التاريخية والدينية بالقاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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