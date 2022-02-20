/680528/الدكتور-طارق-عوض-يوضح-كيف-يمكن-استفادة-المواطنين--من-مبادرة-احلال-المركبات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات، ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المصريين على الموقع الالكترونى المخصص للمبادرة وصل الى 37 ألف طلب وبالفعل بيتم انهاء اجراءتهم لاستلام سيارتهم الجديدة، موضحا ان العدد الفعلى للطلبات المتقدمة منذ ان اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه المبادرة فى يناير 2021 هو حوالى أكثر من 100 ألف طلب، ولكن بيتم تصفية هذه الطلبات من خلال الموقع الألكترونى، وفى بعض الحالات بيتم رفض الطلبات اذا لم تنطبق الشروط أو من خارج المحافظات المشاركة فى الوقت الحالى وهم 7 محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الاحمر.

دوت الخليج

المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات:

واوضح الدكتور طارق عوض، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية، انه تم بالفعل تخصيص حوالى 15 ألف عربية جديدة للمواطنين، وبالتالى كل عربية جديدة تم تخصيصها يكون مقابلها سيارة قديمة تم تخريدها.

واكد على ان الهدف الرئيسى من تلك المبادرة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تمتع المواطن المصرى بالحصول على سيارة جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعى، مشيدا بمشاركة الصناعات أو الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية وهى شركات مصرية ولكنها تتعامل مع ماركات عالمية، موضحا ان هذه الشركات شاركت بالفعل بحوالى 9 ماركات ما بين الملاكى و التاكسى والميكروباص، مؤكدا ان كلها شركات منتجة داخل جمهورية مصر العربية وبايد مصرية، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الاخضر وصولا الى التنمية المستدامة .

العمل على توسيع قاعدة مشاركة المبادرة:

واوضح انه يوجد تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فى المبادرة، مؤكدا انه بالفعل جارى تجهيز باقى المحافظات على مستوى الجمهورية وسوف يعلن عن بعضها فى الفترة المقبلة للمشاركة فى هذه المرحلة من تلك المبادرة ومن المقدر ان تستمر تلك المرحلة لمدة ثلاث سنوات.

التواصل مع المتقدمين بطلبات لاحلال سيارتهم:

وأكد الدكتور طارق عوض انه بيتم التواصل مع المواطنيين سواء تم الموافقة أو الرفض على طلباتهم، موضحا ان المواطن بمجرد تسجيله على الموقع الالكترونى يتم تخصيص رقم طلب له ، ويقدر المواطن ان يتابع هذا الطلب ويستعلم عن موقف طلبه بصفة مستمرة ، موضحا انه فى حالة ظهور اى رفض او طلب لاستكمال بيانات المتقدم سوف تظهر له رسالة تنص على موقف طلبه والمستندات المطلوبة.