/680503/أول-رد-رسمي-من-الخارجية-المصرية-بعد-بدء-تشغيل-أثيوبيا-سد-النهضة

عقبت وزارة الخارجية المصرية، على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

دوت الخليج جدير بالذكر تحذير الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة انها تسببت في خسارة مصر ما يقرب من ٢ مليون فدان وهو ما تسبب في تلوث البيئة، والتأثير في تغير المناخ مما يتطلب منا تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا. وزير الري يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية وأكد خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن مصر تدعم التنمية في القارة الافريقية ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية، ولكن ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد رسمي من الخارجية المصرية بعد بدء تشغيل أثيوبيا سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.