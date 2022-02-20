/680491/هل-لويس-دياز-يشكل-خطر-على-عقد-محمد-صلاح-مع-ليفربول

نجح الكولمبي لويس فرنادو دياز من خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع ليفربول، وتسجيل هدف في أولى دقائق مشاركته في المباريات والتي جاءت أمام نوريتش سيتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الكولومبي لويس فرناندو دياز جناح ليفربول القادم في الإنتقالات الشتوية الماضية من نادي بورتو بطل الدوري البرتغالي ، مع الريدز بشكل قوي أمام نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجل هدف.

لويس دياز

انضم صاحب الـ 25 عام إلي صفوف ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الشتوية الماضية من بورتو البرتغالي، مقابل 59 مليون يورو، بعد تألقه مع بطل البرتغال أمام الريدز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هل لويس دياز يشكل خطر على عقد محمد صلاح في ليفربول ؟

يمتلك دياز سرعة ومهارة فائقة تقترب من محمد صلاح، ليكون جناح الفريق مع صلاح وماني، والتي يفضل اللعب في الجانب الأيسر بديل السنغالي ساديو مانى.

حضور لويس دياز إلى الدوري الإنجليزي عن طريق ليفربول، يزيد من توترات الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو مانى، بسبب قدرة اللاعب في المشاركة في الجانبين الإيسر والأيمن في التشكيل.

دياز يقود ليفربول بالفوز على نوريتش بالدوري

نجح ليفربول أمس في تحقيق الفوز على نوريتش سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهد عليها ملعب الأنفيلد، معقل فريق الريدز.

تقدم نوريتش سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة الثامنة والأربعين عمر اللقاء، عن طريق ميلوت راشيكا، ليضع أصحاب الأرض في ضغط شديد أمام ناظري الريدز وسط جمهورهم.

رد ليفربول على هدف نوريتش سيتي بالتعادل في الدقيقة الثالثة والستون، عن طريق ساديو مانى، من خلال كرة طولية من هندرسون إلى تسميكاس الذي مررها برأسه إلى ماني الذي سدد كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

لويس دياز يخطف أنظار جمهور ليفربول من محمد صلاح

ورد ليفربول بالهدف الثاني والتقدم في المباراة على نوريتش سيتي، في الدقيقة السابعة والستين من عمر اللقاء، عن طريق محمد صلاح، من خلال كرة طولية رائعة من أليسون حارس ليفربول الذي نفذ الهجوم المرتد ببراعة إلى صلاح الذي استلم الكرة وراوغ حارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

سجل لويس دياز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة الواحد والثمانون من عمر اللقاء، بعد مشاركته الأولى مع الريدز بشكل أساسي في الدوري الممتاز، من خلال تمريرة سحرية من هندرسون إلى لويز دياز الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك من فوق حارس المرمى.