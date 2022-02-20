بروتوكول تعاون بين التعليم والعربية للتصنيع لإنشاء مدرسة تكنولوجية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك، لإنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023.





وقال الدكتور طارق شوقى، إن تطوير التعليم الفنى هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بتخريج طالب قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وقادرا على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلًا بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، وعليه فقد أعدت الوزارة منذ 5 سنوات استراتيجية لتطوير التعليم الفنى لجعل التعليم الفنى منظومة متكاملة ومتطورة وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل، عن طريق إنشاء هيئة ضمان وتوكيد الجودة، وتطوير البرامج الدراسية وتحسين مهارات المعلمين وتوفير العديد من البرامج التدريبية لهم، ومشاركة أصحاب الأعمال، وتغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفنى.

وفيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أوضح شوقى، بحسب بيان صحفى للهيئة العربية للتصنيع، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أسهمت بشكل كبير فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفنى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فكان للشراكة مع القطاع الخاص والتوازن بين الجانبين النظرى والعملى من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعى دور ملحوظ فى تنمية قدرات ومهارات خريجى التعليم الفنى، وقد شهدت الوزارة تخرج أول دفعة من طلاب التكنولوجيا التطبيقية العام الدراسى السابق 2021/2022، ومن خلال متابعة الوزارة لمسارتهم الوظيفية فقد لاحظنا الإقبال الشديد من الشركات نحو توظيفهم لما يمتلكونه من مهارات وخبرات مواكبة تمامًا لمستجدات سوق العمل.

وأعرب شوقى عن سعادته بانضمام مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها ستصبح صرحًا علميًا متخصصًا فى مجالات الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس (السيارات)، وسيتم فتح باب التقدم للالتحاق بها بشهر يوليو المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم الإعلان عن شروط الالتحاق شهر يونيو المقبل.

ومن جهته، أكد الفريق التراس أهمية المشاركة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير التعليم الفنى وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التى تشغل المصانع.

وأشاد التراس بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة لجميع المهن والتخصصات العصرية، بما يسهم فى إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملى وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، مضيفا: "إننا نستهدف بهذه المدرسة، اجتذاب الشباب نحو دراسة تخصصات التكنولوجية الحديثة، التي تتيح لهم توفير فرص عمل جديدة لخريجى التعليم الفنى تخاطب مهن المستقبل".

وتابع أن التدريب يتم فى إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية، موضحا أن مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات دراسية، وتُعقد الاختبارات النهائية بنهاية الصف الثالث ويمنح الطلاب الناجحون فى الاختبارات النهائية شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى شهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وفى سياق متصل، أكد التراس أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجى التعليم الفنى، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل على رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية فى الأسواق المحلية والعربية، مؤكدا أن التعليم الفنى هو أساس الصناعة المصرية.

وتفقد الدكتور طارق شوقى خطوط إنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، وأشاد بجودة منتجات المصنع من أجهزة التابلت واللاب توب والشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبة، مؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى إطار منظومة تطوير التعليم بنظم ذكية متطورة.