شيخ الأزهر يدعو للتصدى لحملات التغريب والانسلاخ من الهوية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر جميع الكيانات العلمية والثقافية لما لها من دور مهم فى رفع الوعى ونشر العلم النافع بين الناس، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين هذه الهيئات لتنسيق الجهود وأداء رسالتها العلمية والتثقيفية على النحو الأمثل، بما من شأنه تنشئة أجيال شابة واعية وقادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والتصدى لحملات التغريب والانسلاخ من هويتنا العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدور الذى يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فى نشر قيم الحوار التسامح، والارتقاء بالفكر الإسلامى، لافتًا إلى أن اتحاد كتاب مصر داعم كبير للأزهر وفضيلة الإمام الأكبر فى التصدى لكل الحملات المغرضة التى تسعى للنيل من قيمنا الأخلاقية ومبادئ ديننا الحنيف.