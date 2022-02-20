محافظ أسيوط يشدد على التعامل مع التعديات بكل حسم

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الأحد، على المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرصد الميدانى للتعديات من أرض الواقع دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومن بينها الوحدات المحلية فى المراكز والقرى ولجان المتابعة ومديريات الخدمات المختلفة لإزالتها فى المهد ومنع تكرارها مرة أخرى.





ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق الشعب والأجيال القادمة فى الأراضى الزراعية، بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار سعد إلى زيادة فاعلية منظومة المتغيرات المكانية فى رصد التعديات فى مراكز وقرى ونجوع المحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على إزالتها فى مهدها والتعامل الفورى والمباشر وبشكل حاسم ورادع لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى تلقيه تقريراً بصفة دورية بنتائج العمل الميدانى وهذه الحملات المتتابعة والمتتالية لتنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والمتغيرات المكانية.

وأوضح أنه لن يقف مكتوف الأيدى تجاه أى تقصير أو تهاون من المسئولين كل فى نطاق عمله فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعدٍ جديد.

ووجه المحافظ أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمتابعة الدورية واليومية لأى تعديات ومخالفة البناء على الأراضى الزراعية بالقرى والنجوع وتكثيف الجهود لايقاف أى تعدى أو مخالفة للقانون والعمل على التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية لإزالة التعدى فوراً وسريعاً فى المهد.

وفى سياق متصل، أكد محافظ أسيوط استمرار الحملات للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعدى على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتى تتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، لافتاً إلى استمرار شن حملات بجميع مراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط فى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وأشار إلى أنه فى حى غرب أسيوط شنت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة.

وقال رئيس حى غرب محمد بشير إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة قسم الإشغالات وباستخدام معدات الحى، وتم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات وتطبيق القانون بشوارع ومناطق المجاهدين وشارع المراغى وسعد زغلول وتم تحرير 25 محضرا ما بين إشغالات ونظافة وبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام فى كافة مناطق المحافظة.