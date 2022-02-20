/680494/جنايات-القاهرة-تؤجل أولى-جلسات-محاكمة-محمد-الأمين-بتهمة-الاتجار-فى-البشر-لـ20-مارس

قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد،بالتجمع الخامس ، بتأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 20 مارس للمرافعة، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

دوت الخليج

جنايات القاهرة تؤجل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار فى البشر لـ20 مارس

كما تما استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لطلبات دفاع محمد الأمين في محاكمته بتهمة الاتجار في البشر، وطلب المحامي طارق جميل سعيد تأجيل القضية للاطلاع على مستندات القضية، ورفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالاتجار في البشر

وكان قبلها قد حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 20 فبراير الجاري لبدء محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالاتجار في البشر.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، لهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، الى جانب إقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، مع ما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.