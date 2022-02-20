/680493/علاء-عابد-عن-منحة-البنك-الأوروبى-لتسريع-برنامج-تجديد-القاطرات-تعكس-ثقة-المؤسسات-التمويلية-العالمية-في-القيادة-السياسيه-المصرية

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات ، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢.

دوت الخليج

منحة تجديد القاطرات

وحيث إستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنه المشتركة من لجنه النقل والمواصلات ومكتب لجنه الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ بشان الموافقه علي تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات ، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١.

وقال النائب علاء عابد ، أن التقرير تضمن توضيح للاتفاق ، ووضح اهمية المساعدات الفنية المقدمه من البنك الدولي لاعادة الاعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرض لأهم بنود التعديل وما انتهي اليه راي اللجنه.

واضاف النائب علاء عابد، ان هذا التعديل ياتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والمنبثق من اتفاق قرض شراء ما يصل إلي ١٠٠ جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

وأكد عابد أن التقرير، قد تضمن برنامج الدعم الفني حزمه من المساعدة بدأت باتفاق منحة بشان برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألف و٣٤٣يورو وقد جاء التعديل مستهدفا زيادة

وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمه من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ ٢١٠ الف يورو لتصبح إجمالي قيمه المنحة المقدمه لهذا الشأن نحو ٧٦٥ الف و٣٤٣ يورو .

وقد انتهي تقرير اللجنه المشتركة انه رغم اهمية هذه المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية ، وتضمن افضل المواصفات الفنية وأفضل الاسعار وأفضل صياغه للعقود عند شراء ١٠٠ جرار جديد

وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ، أن الإتفاقية سيكون لها مردود جيد في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومه السكة الحديد ، وما يتطلبة ذلك من خبرات فى التفاوض ووضع المواصفات وابرام العقود

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، ان مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومه المصريه في كافة القطاعات وان هذا ما كان يتحقق الا من خلال العلاقات المميزة التي تقوم بها الحكومه المصريه في كافة القطاعات ، وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ال التي وثقتها القيادة السياسيه المصرية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدوليه