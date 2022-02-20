/680489/إصابة-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-بفيروس-كورونا-المستجد

أعلن قصر باكنجهام الملكي،إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا المستجد ،حيث خضعت الملكة لإجراء مسحة طبية والتي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس.

دوت الخليج

إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

وهذا وتعاني الملكة إليزابيث من أعراض تشبه أعراض البرد العادي ، ولكنها تتوقع استمرارها فى إنجاز المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لما أعلنه القصر أن الملكة مستمرة في تلقي العناية الطبية وستتبع جميع الاحترازية والإرشادات المناسبة لحين لشفاء من الإصابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت عن خروج 1543 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة والتأكد من شفائهم طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 398761 حتى اليوم.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و 23694 حالة وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف