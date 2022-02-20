/680485/وزير-الرياضة-يتناقش-مع-الاتحاد-الدولي-استضافة-مصر-لكأس-العالم-في-مارس

ألتقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادت مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة خلال الفترة من "20 – 28" مارس 2022، على ملاعب الجامعه الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بالاضافة الي مناقشة اسناد تنظيم بطولة العالم للكبار 2022 للعام الثانى على التوالى والمقرر إقامتها آخر يوليو القادم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة أن البطولات الدولية التي استضافتها مصر في مختلف الألعاب الرياضية في الآونة الاخيرة، واستطاعت تحقيق النجاح في تنظيمها أعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

الاتحاد المصري للخماسي

أثني "صبحي" علي دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات المقبلة لمواصلة الانجازات التي يحققها أبطال الخماسي الحديث في مختلف المحافل.

رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

تقدم كلاوس شورمان بالتهنئة لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بفوز الإتحاد المصرى للخماسى الحديث كأفضل اتحاد على العالم لعام 2021 وذلك لنجاحه فى تنظيم أكبر خمس بطولات عالم لعام 2021 ولأول مرة فى العالم وهى بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر - رن وبطولة العالم للشباب تحت 21 سنة وبطولة العالم للشباب تحت 19 سنة وبطولة العالم للشباب تحت 17 سنة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد الكردى مساعد الوزير للبطولة، وعبد الأول معاون الوزير للبطولة.

منتخب مصر للسيدات يحصد ذهبية إفريقيا

حقق منتخب مصر للسيدات الفوز على منتخب أوغندا فى نهائى البطولة الإفريقية على مستوى منافسات الفرق ليحصل ذهبية البطولة، بينما حقق منتخب الرجال فى منافسات الفرق الميدالية الفضية بعد مقابلته لمنتخب الجزائر والخسارة فى نهائى البطولة.

وشهد مشوار منتخب السيدات للريشة الطائرة فى البطولة الإفريقية على مستوى الفرق تألقاً كبيراً حيث استطاعت لاعبات المنتخب تصدر مجموعتهن التى ضمت الجزائر وزيمبابوى وأوغندا، والفوز على منتخب موريشيوس فى قبل النهائى وصولاً لنهائي البطولة والفوز على أوغندا.