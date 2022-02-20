/680477/طاقة-النواب-اتفاقية-الكهرباء-هدفها-تحسين-استقرار-وكفاءة-الشبكات

قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن اتفاقية منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء لها أهمية كبرى، وتساهم في أبعاد تنموية شديدة الأهمية، وأنه سيتم استخدامها لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء (المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف).

دراسة البدائل

أوضحت خلال الجلسة العامة: سيتم دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحقيق تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السناريوهات المختلفة للأحمال.

وأشارت النائبة لأعضاء مجلس النواب في الجلسة التي ترأسها المستشار أحمد ذلك أن ذلك يأتي إلي جانب دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.

تعظيم الطاقة

اختتمت وكيله اللجنة أن المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف وبسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.