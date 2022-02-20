وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك عن عمر يناهز الـ 73 عامًا

/680476/وفاة-الفنان-اللبناني-سامي-كلارك-عن-عمر-يناهز-الـ-73-عاما

توفى صباح ،اليوم الأحد، الفنان سامي كلارك، أحد أشهر نجوم الغناء والموسيقى في لبنان، عمر يناهز 73 عاما، إثر مشاكل في القلب داخل إحدى المستشفيات.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك.

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء سامي كلارك

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، وجاءت على رأسهم الفنانة كارول سماحة، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان.. تعازينا الحارة لعيلته وأهله".

وودعه الفنان وائل جسار من خلال نشره صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وكتب: "وداعا الفنان سامي كلارك".

يُذكر أنَّ سامي كلارك يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين، تميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزر، إذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز.

مسيرة سامي كلارك الفنية

مع اندلاع الحرب في لبنان، أسس سامي كلارك جمعية «New Lebanon» عام 1976، والتي جمعت أكثر من أربعة عشر ألف شابٍ لمواجهة الحرب. وفي عام 1979 غنّى شارة المسلسل الكرتوني الشهير «غريندايزر»، وقد أعاد إحياء ذكراها الأربعين في عام 2019 مع فرقة الأوركسترا البولندية.

في تسعينيات القرن الماضي قدم كلارك العديد من الأغاني الناجحة، ومنها «قومي تنرقص يا صبية» و«تتذكري» و«قاضي الغرام»، وتعاون فيها مع عددٍ من كبار الشعراء والملحنين، أمثال جوزيف حنا وإيلي العليا وأنطوان رعد وزياد الرحباني. كما أطلق أغاني باللغة الأجنبية، ومنها «Take me with you» التي كانت من ألحان إلياس الرحباني وحققت نجاحًا هائلا.

اتجه الفنان الكبير سامي كلارك للأعمال الخيرية والإنسانية في جمعية مار منصور. كما أنه استمرَّ في إحياء الحفلات في مختلف أنحاء الوطن العربي والولايات المتحدة الأميركية وكندا، وخصوصًا الحفلات التي يعود ريعها للجمعيات الخيرية

من أشهر أغنياته: قومي نترقص ياصبية، موري موري، دلونا، الليلة بدنا نتزوج، أرضي أرض البطولة، أنا جاي من الأحزان