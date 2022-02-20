وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يطلقان مبادرة ”هنجملها لزراعة ١٠٠٠ شجرة

اطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مبادرة هنجملها لزراعة ١٠٠٠ شجرة زيتون وليمون مثمرة

حيث وضع وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد شتلات الأشجار بحي الزهور

وقال سعفان "إن المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين"، مؤكدا أهمية مبادرة (هنجملها) لزيادة المساحات الخضراء، موضحا ضرورة المساعدة في تشجيع مبادرة (اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل)؛ اتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.وأضاف أن المبادرة تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة

.من جانبه، قال محافظ بورسعيد إن المرحلة القادمة تشهد التوسع في المساحات الخضراء والزراعات مشيرا بان ال ١٠٠٠ شجرة سيتم زرعها بمختلف أحياء المحافظة

وأضاف بأن كافة الأحياء والمناطق التي تم تطويرها تشهد زيادة المساحات الخضراء بها مشددا علي رؤساء الأحياء بالاعتناء بتلك الزراعات والحفاظ عليها

.وبدوره.. أشار محمد قبطان منسق عام مبادرة (هنجملها) إلى أن المبادرة تهدف لزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.