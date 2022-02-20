التعليم العالي: تعاون مصري كوري بجامعة بني سويف التكنولوجية في مجال تقنيات...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول التعاون بين الجامعة وخبراء كوريين، وذلك فى إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجانب الكوري؛ لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًّا وتعليميًّا.

أوضح التقرير أن الجامعة استقبلت خمسة وفود من الخبراء الكوريين على مدار شهري يناير وفبراير 2022؛ بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومتخصصي المعامل بالجامعة، بما يتناسب مع مخرجات التعليم التكنولوجي، والإلمام بالتطبيقات المختلفة، وأساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها فى البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة.

وأضاف التقرير أن التدريب يستهدف التعاون فى تطوير البرامج الدراسية، وإعداد برنامجي تكنولوجيا المعلومات والميكاترونيكس بالجامعة؛ للحصول على الاعتماد من هيئة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية.

وأفاد التقرير أن الوفد الأول من الخبراء قام بتدريب المشاركين في برنامج تكنولوجيا المعلومات حول تصميم الشبكات، وفهم المصطلحات الأساسية، والمهارات الرئيسية فى تكوين الشبكات، وطرق التعرف على أنواع التهديدات الأمنية على الشبكة، والطرق المثلى لمواجهتها، وتنفيذ ومراقبة الشبكات واسعة المدى، واستكشاف الأخطاء وحلها.

وقام الوفد الثانى بتدريب المشاركين ببرنامج الميكاترونيكس حول برامج التصميم الهندسية والميكانيكية باستخدام برامج CAD، والتدريب على أنظمة التحكم الآلى والنيوماتك.

وقام الوفد الثالث بتدريب الطلاب حول آليات ريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة، والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال، وأقسامها، ومراحلها المختلفة، والتعريف بدور مركز ربط الجامعة بالصناعة مستقبلا فى دعم ريادة الأعمال.

وقام الوفد الرابع من الخبراء الكوريين بتدريب المتدربين بقسم اللغة الإنجليزية على استخدام أنظمة وأساليب التدريس الجديدة والمتبعة فى الجامعات التكنولوجية بكوريا الجنوبية، وكذلك التعريف بالثقافة الكورية.

كما قدم الوفد الخامس تدريبًا حول المفاهيم والمهارات الخاصة بتوظيف الجداول الإلكترونية فى العملية التعليمية، وأعمال الاختبارات وتقييم الطلاب وتوظيفها لتسهيل العملية التدريسية.

وأضاف التقرير أن التدريبات التى قدمها الخبراء الكوريون تساهم فى تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق معايير جودة التدريس فى التعليم الجامعي؛ للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي ضمن إستراتيجية مصر 2030.

جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا) تتضمن إيفاد جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" خبراء للدعم الفني، وتستعد جامعة بنى سويف التكنولوجية لاستقبال فريق متخصص من مؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية، وذلك فى إطار إجراءات اعتماد البرامج الدراسية بالجامعة وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي.

وعلى جانب آخر، أجرت جامعة بنى سويف التكنولوجية محادثات مع الجانب الكوري؛ بهدف الحصول على منحة قيمتها 8 ملايين دولار، لمدة 4 سنوات؛ لإنشاء مركز تعليمي تدريبي استشاري خدمي خاص بالتعليم الفني، وكذلك استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين فى مجالي السكك الحديدية، وتكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، كما تستهدف المنحة الجديدة تطوير البرامج الدراسية الحالية.