وزيرة البيئة تشارك بالدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة الافارفة

وزيرة البيئة: التعافي الاخضر والاقتصاد الدوار أساس الإدارة المستدامة للقارة الأفريقية ومواردها الطبيعية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة (AMCEN)، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتولى دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية لقارتنا الأفريقية التي تعاني من مشكلات التصحر وتدهور الأراضي كأولوية قصوى بالإضافة إلى دور ذلك فى طرح مشروعات القوانين التي تركز على التعافي الاخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجي ممايساهم في الإدارة المستدامة للقارة الافريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بالدول الأفريقية .

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بمبدأ الجهود المشتركة والمنهج التشاركي فى معالجة التلوث البلاستيكي مشيرة الى أن المسئولية المشتركة والمتنوعة ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات تمكن القارة من حفظ التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها بالتزامن مع مسار التنمية .