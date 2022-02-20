مصر تتربع على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت خلال...

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المؤشر كشف عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم ٤٠ من ٤٣ دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت: يأتي هذا الإنجاز في ضوء السياسات المتواصلة التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين سرعة الإنترنت في مصر، وكذلك خطط الشركة المصرية للاتصالات لتطوير وتحسين الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وتابع الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات في السنوات الأخيرة قامت بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء.