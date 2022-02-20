سعفان والغضبان يفتتحان معرض منتجات خريجي مركز التدريب المهني

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الأحد ، جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور محافظة بورسعيد، حيث قام والمحافظ اللواء عادل الغضبان بافتتاح معرض منتجات المتدربين والمتدربات في مجال تفصيل وحياكة الملابس الجاهزة لخريجي مركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المتدربين والمتدربات ودقة تصنيعها ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب المهني على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، منوها إلى أن نسبتها انخفضت إلى 7.4%.

وشهد وزير القوى العاملة خلال التفقد قسم أزياء السواريه ، والملابس المنزلية ، والمفروشات ، والتى قامت بصناعتها وتصميمها خريجات مركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والموجودة بقري المحافظة .

وخلال التفقد استفسر الوزير من المتدربات عن مدد التدريب المهني والدورات التى تلقوها ، وعن عملهم إما بكل منفرد أو جماعياً فى مجموعات ، وأجابت المتدربات بأن مدة التدريب كانت 60 يوماً ، تلقوا خلالها كورس تدريبي مكثف على أعمال تصميم وخياطة الملابس الجاهزة بكل أنواعها لكل الفئات من كبار السن والشباب والأطفال حسب أحدث الصيحات العالمية فى هذا المجال.

وأشاد الوزير بجهود المتدربات والأزياء المصممة من قبلهم ، مشيراً أنها تحاكى وتنافس المنتجات العالمية ولا فرق فيما بينهما ، واقترح على المتدربات العمل فى فرق عمل مكونة من 3 أو 4 فتيات فى مشغل واحد والبدء فى صناعة الملابس الجاهزة بالتنسيق مع المحافظة وبنك ناصر الاجتماعي المنتظر عقد بروتوكول تعاون معه فى الفترة القادمة لدعم التدريب المهنى وخريجيه لعمل مشروعاتهم الخاصة لتعينهم على مقتضيات الحياة وظروفها وتحقق آمالهم وطموحاتهم .

ودعا الوزير المتدربات للبدء فى تسويق منتجاتهم على صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة وعرضها والتواصل مع المشترين من خلالها للتسويق لها وترويجها ليحظى بها كل فئات المجتمع عوضاً عن الماركات العالمية باهظة الثمن وبجودة الصناعة المصرية المتميزة تحت شعار " بكل فخر .. صنع فى مصر " .

وأكد الوزير أنه يجب على الشباب أن يقوم بالتعليم والتدريب الدائمين وبصفة مستمرة لنفسه لإحداث التطوير اللازم لكي يواكب متطلبات الحياة ثقافيًا وعلميًا ومهنيًا، الأمر الذي لن يتأتى إلا بالتطوير الذاتي والتعليم المستمر".

وأوضح سعفان أن الوزارة تهتم بملفيْ التدريب والتشغيل، مضيفًا أن الوزارة تحاول أن تذلل كافة المعوقات التي تعترض ملف التدريب المهني في مصر،بتطوير مراكز التدريب المهني، وخلق شراكات مع كبرى الشركات العالمية التي توفر تدريبًا لائقًا للشباب كي يستطيع اقتحام سوق العمل.

وفى ختام التفقد التقط الوزير والمحافظ صورة تذكارية مع الخريجات اللاتي يمثلن خير دليل أن المرأة المصرية قادرة على التحدى بكل فخر وعزة ، وقادرة على المشاركة فى تنمية بلدها بكل إصرار وتحدي لكل الظروف .