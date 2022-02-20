ياسمين فؤاد تشارك فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة (AMCEN)، عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.





وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتولى دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية لقارتنا الإفريقية التى تعانى من مشكلات التصحر وتدهور الأراضى كأولوية قصوى، بالإضافة إلى دور ذلك فى طرح مشروعات القوانين التى تركز على التعافى الاخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجى مما يساهم فى الإدارة المستدامة للقارة الإفريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بالدول الإفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة الالتزام بمبدأ الجهود المشتركة والمنهج التشاركى فى معالجة التلوث البلاستيكى، مشيرة الى أن المسؤولية المشتركة والمتنوعة ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات تمكن القارة من حفظ التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها بالتزامن مع مسار التنمية.