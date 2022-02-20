جامعة بنى سويف تستقبل 5 وفود لخبراء كوريين

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن الجامعة استقبلت 5 وفود من الخبراء الكوريين على مدار شهرى يناير وفبراير 2022، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومتخصصى المعامل بالجامعة، بما يتناسب مع مخرجات التعليم التكنولوجى، والإلمام بالتطبيقات المختلفة، وأساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها فى البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة.

وأضاف التقرير أن التدريب يستهدف التعاون فى تطوير البرامج الدراسية، وإعداد برنامجى تكنولوجيا المعلومات والميكاترونيكس بالجامعة، للحصول على الاعتماد من هيئة ABEEK المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية.

وأفاد التقرير بأن الوفد الأول من الخبراء قام بتدريب المشاركين فى برنامج تكنولوجيا المعلومات حول تصميم الشبكات، وفهم المصطلحات الأساسية، والمهارات الرئيسية فى تكوين الشبكات، وطرق التعرف على أنواع التهديدات الأمنية على الشبكة، والطرق المثلى لمواجهتها، وتنفيذ ومراقبة الشبكات واسعة المدى، واستكشاف الأخطاء وحلها.

ودرّب الوفد الثانى المشاركين ببرنامج الميكاترونيكس حول برامج التصميم الهندسية والميكانيكية باستخدام برامج CAD، والتدريب على أنظمة التحكم الآلى والنيوماتك.

وقام الوفد الثالث بتدريب الطلاب حول آليات ريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة، والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال، وأقسامها، ومراحلها المختلفة، والتعريف بدور مركز ربط الجامعة بالصناعة مستقبلا فى دعم ريادة الأعمال.

أما الوفد الرابع من الخبراء الكوريين درّب المتدربين بقسم اللغة الإنجليزية على استخدام أنظمة وأساليب التدريس الجديدة والمتبعة فى الجامعات التكنولوجية بكوريا الجنوبية، وكذلك التعريف بالثقافة الكورية.

كما قدم الوفد الخامس تدريبًا حول المفاهيم والمهارات الخاصة بتوظيف الجداول الإلكترونية فى العملية التعليمية، وأعمال الاختبارات وتقييم الطلاب وتوظيفها لتسهيل العملية التدريسية.

وأضاف التقرير أن التدريبات التى قدمها الخبراء الكوريون تساهم فى تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق معايير جودة التدريس فى التعليم الجامعى للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030.

يذكر أن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا) تتضمن إيفاد جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" خبراء للدعم الفنى.

وتستعد جامعة بنى سويف التكنولوجية لاستقبال فريق متخصص من مؤسسة ABEEK المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية، فى إطار إجراءات اعتماد البرامج الدراسية بالجامعة وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجى.

وعلى جانب آخر، أجرت جامعة بنى سويف التكنولوجية محادثات مع الجانب الكورى بهدف الحصول على منحة قيمتها 8 ملايين دولار، لمدة 4 سنوات لإنشاء مركز تعليمى تدريبى استشارى خدمى خاص بالتعليم الفنى، وكذلك استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين فى مجالى السكك الحديدية، وتكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، كما تستهدف المنحة الجديدة تطوير البرامج الدراسية الحالية.