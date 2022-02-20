الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى يزور أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى وأسرته، اليوم الأحد، منطقة أهرامات الجيزة، فى إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.



جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى وأسرته، اليوم الأحد، منطقة أهرامات الجيزة، فى إطار زيارتهم الحالية إلى مصر. وقد زار الرئيس الفرنسى الأسبق وأسرته أيضاً مدينتى الأقصر وأسوان، خلال اليومين الماضيين، حيث شملت جولته السياحية عددا من المواقع السياحية والأثرية بها.

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