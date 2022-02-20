غدا.. معلومات الوزراء يعقد ورشة حول مخاطر التغيرات المناخية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز- فى بيان اليوم الأحد- أن الورشة تشهد مشاركة واسعة لعدد كبير من الشركاء الدوليين وممثلى الجهات الحكومية المعنية بمصر وعدد من الدول العربية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمهتمين على المستويين المحلى والدولى.

وقال إن التغيرات المناخية إحدى أهم القضايا التى تحظى بالاهتمام على المستوى العالمى على مدى العقود الماضية، كما تقف عائقا رئيسيا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من مظاهر التغير المناخى، والتى أدت إلى تعرض العديد من دول العالم لنوبات طقس جامحة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، وضرورة دمج الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية فى خطط التنمية، مع العمل على تعزيز جاهزية السلطات المحلية للحد من مخاطر الكوارث فى مدينة شرم الشيخ، والعمل كذلك نحو إطلاق المدينة كمركز عالمى وإقليمى للمرونة والقدرة على الصمود "Resilient Hub"، فى إطار الإعداد لاستضافتها قمة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ، بجانب تبادل الخبرات الإقليمية فى مجال بناء مرونة المدن فى مواجهة مخاطر الكوارث.

ولفت إلى أن الورشة تأتى كجزء من الجهود الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية ودمج التكيف مع تغير المناخ فى السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات، بالإضافة إلى بناء ورفع قدرات السلطات المحلية وتطوير الخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة افتراضية لمتحدثين عن تجارب دولية وإقليمية فى مجال إدماج الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية فى التنمية، وذلك فى إطار التعاون بين مركز المعلومات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "undrr" فى تنفيذ المبادرة الإقليمية "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد – 19".

وأشار المركز إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات فى مواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية، كان من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية خلال شهر ديسمبر 2020، مع التوسع فى محطات رصد نوعية الهواء والتى زاد عددها بنسبة 25% ليبلغ 110 محطات فى 23 محافظة، بجانب الإدارة الجيدة للمخلفات من خلال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، فضلا عن تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، فضلا عن تضمين البعد البيئى فى الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى يعد أحد أهدافها الحد من تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وتابع أن فعاليات اليوم الأول لورشة العمل تبدأ بكلمة افتتاحية لكل من أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ثم كلمة رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمى للدول العربية)، يعقبها كلمة ممثل حكومة اليابان، ثم كلمة ممثل المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، وكلمة ممثل وحدة إدارة مخاطر الكوارث فى رئاسة الوزراء بلبنان، تليها عرض أهداف الورشة وجدول أعمالها من قبل فادى الجنان، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية".

ويعقب هذه الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية تديرها رانيا حماد مسؤولة العلاقات العامة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، وتتحدث فيها ميرنا أبو عطا مسؤولة برامج إقليمية بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية" عن المبادرة الإقليمية "إعادة البناء بشكل أفضل فى أعقاب جائحة كوفيد- 19 فى الدول العربية"، كما تسلط هبة الحريرى منسقة دولية للمبادرة فى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الضوء على موضوع إدماج الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية: التحديات والفرص، كما يقدم الدكتور هشام على دينار مستشار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية" عرضا حول "موجز السياسات الإقليمية حول قدرة النظام الصحى على الصمود أمام الكوارث وإعادة البناء بشكل أفضل فى مرحلة ما بعد كوفيد فى المنطقة العربية".

أما الجلسة الرئيسية الثانية تأتى تحت عنوان "تغير المناخ وآثاره على التنمية فى مصر"، ويديرها السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة والتغير المناخى بوزارة الخارجية، وتناقش دور الإنذار المبكر فى الحد من التغيرات المناخية ويتحدث فيها اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يقدم الدكتور شريف عبد الرحيم بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة عرضا حول "تغير المناخ.. الجهود والتحديات"، فيما يتحدث الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة عن موضوع تغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة.

وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان "إدماج الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى الاستراتيجيات الوطنية وخطط المرونة المحلية فى مصر"، ويديرها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ويتحدث فيها الدكتور طارق عبد الحميد نمير بقطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة عن الأخطار البيولوجية فى مصر وتأثير كوفيد – 19 على القطاع الصحى وإجراءات المواجهة، تليها عرض حول "نهج ومنهجية تحديث الاستراتيجية الوطنية والمنتدى الوطنى للحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى التخطيط للحد من مخاطر الكوارث"، من قبل الدكتورة غادة الحضرى مستشارة وطنية بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، وأخيرا عرض حول نهج ومنهجية تحديث خطط المرونة المحلية فى ثلاث مدن فى مصر وتطبيق بطاقة قياس مرونة القطاع الصحى فى الإسماعلية وشرم الشيخ والإسكندرية، من قبل الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى.

وبشأن فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل، فمن المقرر أن تبدأ بكلمة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات، ويسلط من خلالها الضوء على جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث فى تعزيز وبناء استدامة المدن فى مصر، يعقبها جلسة يديرها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، وتناقش موضوع "إدماج الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى الاستراتيجيات الوطنية وخطط المرونة المحلية فى الأردن ولبنان"، ويستعرض خلالها الدكتور مروان بدر مستشار وطنى، بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، نهج ومنهجية تحديث الاستراتيجية الوطنية والمنتدى الوطنى للحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى التخطيط للحد من مخاطر الكوارث، كما تستعرض أيضا الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى، نهج ومنهجية تحديث خطط المرونة المحلية وتطبيق بطاقة قياس مرونة القطاع الصحى فى العقبة وجرش ومادبا.

كما يقوم الدكتور شادى صالح مستشار وطنى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، بتقديم عرض حول نهج ومنهجية تحديث الاستراتيجية الوطنية والمنتدى الوطنى للحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على الأخطار البيولوجية (تفشى الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ فى التخطيط للحد من مخاطر الكوارث، تليها عرض حول نهج ومنهجية تحديث خطط المرونة المحلية وتطبيق بطاقة قياس مرونة القطاع الصحى فى صيدا وصور وطرابلس، من قبل مؤسسة الحريرى لتنمية الموارد البشرية، كما يقوم عبد المجيد الرافعى، خبير المرونة الحضرية ومستشار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية"، بتقديم عرض حول برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030 وتسجيل المدن، على أن تنتهى فعاليات اليوم الثانى من الورشة بكلمة ختامية لكل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسوجيت موهانتى، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية".