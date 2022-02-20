/680470/النواب-يوافق-على-اتفاقية-تنموية-هامة-لتحسين-كفاءة-شبكة-الكهرباء

امتدت جهود نواب البرلمان إلى مناحي تشريعية ورقابية وخدمية لاتنقصها التنموية، حيث وافق نواب البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي .

كفاءة الشبكات

وتأتي الاتفاقية بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية.

الاتفاق التنموي شديد الأهمية جرى توقيعه بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، قبل أن يتم بعدها الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

جلسة دسمة

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فى مجموع المواد، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة قادمة.