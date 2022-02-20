/680462/أيام-محمد-نوراة-يطرح-أحدث-أعماله-الفنية-في-هذا-الموعد

يستعد الموسيقار محمد نوارة لطرح أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «أيام» وهي موسيقي وكلمات محمد نوارة وغناء المطرب وائل الفشني، والمقرر عرضها نهاية شهر فبراير الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «أيام» للموسيقار محمد نوارة

أغنية أيام

تعكس الأغنية حالة موسيقية خاصة غنية بالمشاعر والمشاهد الدرامية المتباينة، وصرح محمد نوارة أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للفيديو كليب الخاص بها.

يقوم المخرج الشاب أحمد وهبة بإخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ويقدم من خلاله عمل إبداعي جديد يضاف لأعماله المتميزة.

فقام بعمل فكرة رائعة ومبتكرة دراميا الي جانب أسلوب الإخراج نفسه الذي جاء من خلال "one shot take" وهو تصوير الأغنية بالكامل مرة واحدة بدون أي قطع او إضافات، فالكاميرا تعمل من بداية الاغنية لأخرها لايف وهذا أسلوب فني صعب جدا ولكنه يعطي بعد درامي أكبر للأغنية.

وقال نوارة: "لقد جاء التعاون الفني مع المطرب وائل الفشني لتقديم هذه الأغنية حيث أنه من أكثر الأصوات المتواجدة التي يمكن أن تجسد الحالة الدراميه في هذه الأغنية من حيث الموسيقى والكلمات، وقمنا بالبروفات والتدريبات النهائية وأبدع وائل في الأغنية والتعبير عن كل ما بها من مشاعر ، وقد عرف الفاشني بتقديم الابتهالات والأناشيد وغناء التراث الصعيدي وإعادة تقديمه بشكل مختلف".

فكرة أغنية أيام

وأشار نوارة إلى أن أغنية «أيام» تتحدث عن تغير أحوال الانسان على مر الأيام والمواقف المتباينة التي يمر بها من فراق وغدر وحب وفرح وحزن وغيرها، وقد بدأت الفكرة كمقطوعة موسيقي تصويريه ثم قررت أن أحولها إلى أغنية لما بها من دراما تحتاج إلى عمل حالة غنائية خاصة لها.

آخر أعمال محمد نوارة

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لمحمد نوارة اثنان من المقطوعات الموسيقية والتي غنت فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد، وتناولت المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي خلال فاعليات معرض الأبد هو الآن عند سفح الأهرامات.