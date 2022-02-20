/680459/النائبة-ألفت-المزلاوى-تهاجم-إبراهيم-عيسى-بعد-فتنة-المعراج-وسيدات-الصعيدآفاق

علقت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي بشأن التشكيك في رحلة الإسراء والمعراج وأن المسلم في 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته، قائلة: إبراهيم عيسي آفاق وكاذب لا يملك أي أدوات إعلامية لكنه يملءالدنيا لغط بمشاكل لا حصر لها ولا عد.

دوت الخليج

وأضافت المزلاوي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه مع كل هذه المشكلات والتصريحات المثيرة، نجد المشكلة الحالية متثملة في تطاوله علي النبي محمد وإذدراءه للأديان والثوابت الدينية، لأن التشكيك في الدين ليس من الدين، متسائلة هل إبراهيم عيسي عاجز عن استيعاب هذه المعجزات؟

النائبة ألفت المزلاوى تهاجم إبراهيم عيسى بعد فتنة المعراج وسيدات الصعيد"آفاق "

وعن ارتداء نساء الصعيد والوجه البحري، مايوهات، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أفادت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: لم أر ذلك، لكن إبراهيم عيسي قد يكون موجود في وسط يرتدي المايوهات.

تحرك قانوني وبرلماني ضد إبراهيم عيسى وتصف برنامجه بـ"المسئ للأديان"

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه في شأن سيدات الصعيد، وكذلك ما ذكره من إنكار الإسراء والمعراج.

وأكد محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أن اللجنة بصدد تحرك قانوني وبرلماني ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، عقب حالة الجدل التي أحدثتها تصريحاته الأخيرة في برنامجه على فضائية القاهرة والناس.

وأضاف أبو هاشم: عيسى اعتاد الهجوم على مقدسات الأمة وأساسيات الدين، هذه ليست الأولى لإبراهيم عيسى، سبق له التجرأ على القرآن الكريم و السنة النبوية والرموز الدينية والإمام الأكبر للأزهر.

وتابع: أطالب المجلس بأن يكون هناك قرار ضد من يحدثون فتنة في المجتمع، ويتحدثون في غير تخصصهم، أطالبه أن يتحدث عن الصحافة والإعلام فقط.