/680457/بالصور-ممدوح-عيد-يحفز-لاعبى-بيراميدز-قبل-مواجهة-زامبيا

حرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، على أن يكون في وداع اللاعبين وأفراد البعثة خلال تحركهم من فندق الإقامة في الطريق لملعب "ناشيونال هيروز" لخوض مباراة زاناكو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن يحل بيراميدز ضيفاً على نظيره زاناكو الزامبي في ملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.