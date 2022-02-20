/680454/البرلمان-يحيل-قانون-الكهرباء-المقدم-من-النائب-طه-الناظر-للجنة-الطاقة

أحال المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، خلال رئاسته للجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر،وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.

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قانون الكهرباء

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992،حيث قام النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بعرض تقرير اللجنة.

تقرير اللجنة تضمن بأن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

كما أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.