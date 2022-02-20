ماجد المهندس يطرح ميني ألبوم بعنوان «أعطيني وقتًا»

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طرح الفنان العراقي ماجد المهندس، ميني ألبوم جديد بعنوان «أعطيني وقتًا»، اشتمل على العديد من الأغاني المتنوعة التي تتوافق مع جميع الفئات، بتوقيع الموسيقار د. طلال.

دوت الخليج يرصد طرح الفنان ماجد المهندس لميني ألبوم جديد بعنوان «أعطيني وقتًا»

ألبوم أعطيني وقتًا

اشتمل ألبوم «أعطيني وقتًا» عاى 4 أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال، وأولهم أغنية «أعطيني وقتا» كلمات الشاعر الكبير نزار قباني وتوزيع خالد عز.

أغنية يا كريم بالجفا

أما ثانيهم فجاءت باسم «ياكريم بالجفا» كلمات سعيد بن مانع وتوزيع زيد عادل ، وأغنية «خذت أكثر» كلمات بدر بن عبد المحسن وتوزيع زيد عادل.

أغنية قررت أسولف

أما الأخيرة فكانت تحمل اسم «قررت أسولف» وهي من كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر.

وأعرب ماجد المهندس عن سعادته البالغة بتقديم أغنيات ألبوم «أعطيني وقتًا» ، التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة ، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنيات منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، مؤكدًا حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة ، وان تنال الأغنيات الجديدة إعجاب وإستحسان الجمهور العربي.

ألبوم مشتاقلك

وطرح المطرب ماجد المهندس مؤخرًا ميني ألبوم آخر بعنوان «مشتقالك» ويحتوي ألبوم ماجد المهندس على 4 أغنيات وهم «مشتاقلك»«منبعد ونقسى»,«لو سأل»,«ياهلا ويا مرحبا».

وحققت هذه الأغاني نسب مشاهدات عالية فور طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي، فحققت أغنية "ياهلا ويامرحبا" نسب مشاهدات عالية ووصلت الى 652 ألف مشاهدة, والأغنية من كلمات رامي العبودي ومن ألحان ميثم علاء الدين ومن توزيع وميكس وماستر حسام كامل .

فيما حقق فيديو كليب أغنية "مشتاقلك" نجاحا كبيرا ووصلت نسب المشاهدات الى 2 مليون مشاهدة حقيقية عبر موقع " اليوتيوب", والأغنية من كلمات المستشار تركي ال شيخ ومن ألحان نواف عبد الله ومن توزيع أحمد صالح وميكس وماستر جاسم محمد.