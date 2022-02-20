القصير يستعرض النهضة الزراعية فى عهد السيسى بمعرض إكسبو دبى (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى المعرض الدولى إكسبو 2020 والذى تستضيفه مدينة دبى فى دورته الحالية.

وعقد الوزير اجتماعًا، مع محمد سعيد النعيمى، المدير التنفيذى لهيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، وبحث معه آفاق التعاون فى مجال سلامة الأغذية والحجر الزراعى والصحة النباتية، حيث تم تحديد نقاط للتواصل المستمر من أجل انسياب حركة التبادل التجارى الزراعى بين البلدين الشقيقين وإزالة أى معوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية لدولة الإمارات.

وأكد "القصير" خلال اللقاء أن صادرات مصر الزراعية حاليا تتمتع بسمعة جيدة فى كل الأسواق العالمية، وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية.

كما التقى "القصير"، أيمن الجيار، الرئيس التنفيذى لشركة موارد القابضة للاستثمار، والتى تعمل فى مجال إنتاج أجهزة لترشيد مياه الرى بنسبة 40%، وتم الاتفاق على التعاون فى هذا المجال خاصة أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ مشروع قومى كبير لتحديث أساليب الرى ‏والتحول من نظم الرى القديمة إلى الحديثة.

أيضا التقى وزير الزراعة، مع المستشار حامد الحامد، رئيس مجموعة غراسيا ‏العاملة فى مجال التخزين والتبريد، وتم الاتفاق على التعاون فى إنشاء وحدات تبريد مختلفة الأحجام فى مصر كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والخريجين للعمل فى مجال السلع الغذائية المختلفة ونقلها من مناطق إنتاجها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.

كما التقى وزير الزراعة مع الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعى وبحث معه النهوض بصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور.

فيما التقى "القصير" مع محمد بن عبيد المزروعى، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى، وبحث معه سبل دعم مشروعات الهيئة فى مصر وتوسيع مجالات عملها.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يشارك حاليا فى معرض إكسبو الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى دورته الحالية.

ومن المقرر أن يلقى القصير محاضرة، فى جناح مصر بالمعرض، اليوم، يتناول فيها الفرص والتحديات فى قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، كما يستعرض النهضة الزراعية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.