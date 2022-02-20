الخارجية: تسليم هدية مصر والصين إلى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية أنه جرت اليوم، الأحد، مراسم تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية الإهداء المشترك المصرى/الصينى، والمُخصص لقطاع غزة، متمثلاً فى 500 ألف جرعة من لقاح (فاكسيرا-سينوفاك) المضاد لعدوى فيروس كورونا المُستجد والمصنّع محلياً فى مصر لدى الشركة المصرية القابضة لإنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.





وذكرت الوزارة، فى بيان، أن مراسم تسليم الإهداء جرت بمقر شركة "فاكسيرا" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وكل من السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير لياو ليتشينج، سفير جمهورية الصين الشعبية، والقنصل الفلسطينى نداء البرغوثى.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإهداء المشترك يأتى فى إطار التعاون المثمر القائم بين مصر والصين فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد ومكافحة تداعياته، والذى تكلل بالتوقيع على اتفاقيتين فى أبريل 2021 بين الشركة المصرية القابضة (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية للمستحضرات الحيوية بهدف التصنيع المحلى للقاح شركة "سينوفاك" المضاد لعدوى فيروس كورونا.

وبحسب البيان، يأتى توجيه أول إهداء مشترك من لقاح (فاكسيرا-سينوفاك) إلى الأشقاء الفلسطينيين تقديرًا للعلاقات الراسخة المصرية - الفلسطينية وكذلك الصينية - الفلسطينية، وتأكيداً للالتزام إزاء دعم الجهود الفلسطينية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد، حيث أُعلن عن هذا الإهداء فى إطار المباحثات التى عقدها وزير الخارجية سامح شكرى مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانج يى خلال زيارة الأخير إلى مصر فى يوليو الماضى.

ويُسهم التعاون المصرى الصينى فى تبادل الخبرات فى مجال تصنيع وتطوير اللقاحات ودعم الإمكانيات المصرية على المستويين العلمى والفنى إلى جانب الارتقاء بالقدرات التصنيعية والبنية التحتية المرتبطة بذلك.

كما يعزز هذا التعاون جهود الدولة المبذولة نحو توطين صناعة اللقاحات والأمصال فى مصر وجعلها مركزاً إقليمياً تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد، لضمان إتاحة اللقاحات والأمصال اللازمة فى مواجهة الأمراض سواء على مستوى المنطقة العربية أو القارة الإفريقية، اتصالاً بالدور الذى تضطلع به مصر فى مواجهة التحديات التنموية.